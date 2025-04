Homem é preso no AM por violar medida judicial após estuprar criança de 11 anos

A prisão foi realizada no bairro B13, no município

Japurá (AM) – Um homem identificado como Mário de Souza da Silva, de 42 anos, foi localizado e preso nesta terça-feira (8) no município de Japurá (AM), após quase um ano foragido da Justiça. Ele responde por estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 11 anos, em 2019, e por descumprimento de medida cautelar.

Justiça

Na época do crime, Mário chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado sob condição de comparecimento periódico à Justiça — obrigação que ignorou por meses. Diante do descaso, o Judiciário revogou a decisão e determinou nova prisão.

Agentes da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá encontraram o suspeito em uma obra próxima à sua residência, no bairro B13. A prisão acabou realizada sem resistência.

Ele permanece à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e descumprimento de medida cautelar.

