Linhas de ônibus mudam itinerário na Zona Oeste de Manaus durante feriadão

Manaus (AM) – A partir desta quinta-feira (17) diversas linhas de ônibus que circulam pela zona Oeste de Manaus terão seus itinerários alterados neste feriadão de Páscoa devido à interdição parcial da avenida Presidente Dutra, no bairro Glória.

A mudança acontece por conta da implantação de uma nova adutora de água na região, que será executada pela empresa Águas de Manaus.

Segundo a Prefeitura de Manaus, o tráfego será monitorado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com interdição no sentido avenida Brasil, no trecho entre as avenidas Comendador Vicente e Brasil.

Rotas alteradas

Durante o período da obra, que inicia às 13h desta quinta-feira (17) e segue até às 18h da próxima segunda-feira (21), as seguintes linhas de ônibus terão rotas modificadas:

022, 088, 013, 014, 100, 101, 110, 111, 113, 116, 119, 126 e 542.

As linhas seguirão até a avenida Presidente Dutra, de onde acessarão a rua Santo Antônio (em contrafluxo), rua São Thomé e, em seguida, a avenida Brasil, retomando o trajeto habitual após esse ponto.

Rotas alternativas

Além do transporte público, o trânsito de veículos particulares também sofrerá alterações. As rotas alternativas para motoristas são: rua Santo Antônio, beco Santo Antônio e avenida Kako Caminha.

Agentes do IMMU estarão no local para orientar condutores e garantir a fluidez do tráfego durante o período de interdição. A prefeitura orienta que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização temporária instalada na área.

