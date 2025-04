Começa Empório Sebrae de Agronegócio no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Nesta terça-feira, 15 de abril, Manaus recebe o Empório Sebrae de Agronegócio, um evento estratégico para impulsionar o agronegócio regional e celebrar a diversidade da gastronomia amazônica.

Com atividades programadas até 17 de abril, das 8h às 19h, o evento acontece no Mercado de Origem da Amazônia, localizado no Complexo Boothline, Rua Tamandaré, nº 22, Centro de Manaus, reunindo produtores, empreendedores e consumidores em uma grande vitrine de negócios e cultura regional.

“Esse evento é um espaço para troca de experiências, divulgação de marcas e, principalmente, um momento para destacarmos a riqueza gastronômica e cultural que define nossa região. Estamos comprometidos em apoiar os produtores locais e impulsionar o crescimento econômico sustentável por meio da criatividade e inovação”, ressalta a diretora técnica do Sebrae Amazonas, Lamisse Cavalcanti. Expositores

Em sua programação, o Empório contará com a participação de 30 expositores apoiados pelo Sebrae Amazonas, além de uma série de atividades voltadas para empreendedores, produtores e consumidores.

A expectativa é atrair cerca de 1 mil visitantes por dia, oferecer capacitação para 150 participantes e promover oportunidades de negócios estratégicas para micro e pequenos empreendedores do setor.

Gastronomia Amazônica

O evento também será palco para aulas-show de gastronomia amazônica, com destaque para o pescado regional como protagonista desta edição.

Espécies como tambaqui, matrinxã, filé de pirarucu e aruanã são comercializados em estandes, reforçando o compromisso do evento com a valorização da produção local.

O Empório Sebrae de Agronegócio faz parte de um esforço estratégico que fortalece a candidatura de Manaus ao título de Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco. A iniciativa destaca a culinária amazônica como um patrimônio cultural de relevância global, conectando tradição, inovação e sustentabilidade.

Mais informações

Com entrada gratuita e uma programação dinâmica, o Empório Sebrae de Agronegócio promete ser uma experiência enriquecedora para quem busca explorar a criatividade da gastronomia amazônica e fomentar o agronegócio na região.

De acordo com o coordenador do evento, Leocy Cutrim, o estacionamento é pago.

“O Mercado de Origem oferecerá um estacionamento para participantes e visitantes durante o período do evento, com capacidade para até 150 vagas. A gestão do estacionamento será feita exclusivamente pelo Mercado, e haverá uma taxa fixa de R$ 15,00 por veículo, por período de permanência”, explicou.

