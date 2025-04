Trio é preso por sequestro e tortura que terminou em morte no interior do AM

Polícia Civil do Amazonas prende três suspeitos de envolvimento em crime ligado ao tráfico de drogas na zona rural do município.

Amilson Alves Soares, 25 anos, conhecido como “Boto”; Paulo Gabriel Muniz Buzaglo Frota, 20; e Zidane Pantoja da Silva, 26, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na segunda-feira (14/04), durante a Operação Êxodo. A ação foi deflagrada pela 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, a 151 quilômetros de Manaus.

Eles são suspeitos de sequestrar, torturar e assassinar João Alves Lima, 37 anos, no dia 5 de março deste ano.

Crime teria relação com dívida do tráfico de drogas

Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), a vítima foi morta por conta de uma dívida de cerca de R$ 20 mil com o tráfico de drogas.

“Essa é a segunda vez que líderes do tráfico em Borba ordenam o sequestro de pessoas com essa finalidade, mas a Polícia Civil sempre responde com firmeza. O município não é terra sem lei. Qualquer tentativa de intimidação à população com esse tipo de crime terá uma resposta à altura”, afirmou Mavignier.

Execução do crime foi planejada por líder do tráfico

O delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª DIP, explicou que Amilson Soares, o “Boto”, liderou o crime. Ele é apontado como chefe do tráfico no bairro Invasão da Xã. A motivação teria sido uma retaliação contra um usuário de drogas ligado ao grupo, que pegou uma quantidade de oxi sem pagar.

João Alves foi capturado em via pública, no bairro Cristo Rei, por Paulo Gabriel e Zidane. Em seguida, foi colocado na garupa de uma motocicleta conduzida por Boto. Com o apoio de outro veículo utilitário, o grupo levou a vítima até a estrada da Jatuarana, na zona rural do município.

“Quatro executores, subordinados a Boto, passaram dos limites e acabaram matando João. A ordem era apenas de tortura, mas eles também desferiram pauladas e golpes de faca. Depois, enterraram o corpo”, afirmou Arcanjo.

Mandados de prisão e andamento das investigações

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou e obteve da Justiça o mandado de prisão temporária dos três envolvidos na captura. Os quatro suspeitos diretamente ligados ao homicídio já foram identificados. Dois deles se apresentaram espontaneamente à delegacia, e os demais seguem sendo procurados.

“Agora avaliamos a individualização das condutas dos suspeitos para futura tipificação dos crimes, e estudamos a possibilidade de converter as prisões temporárias em preventivas. A polícia vai continuar atuando com firmeza para manter a ordem em Borba”, concluiu o delegado Jorge Arcanjo.

Procedimentos e imputações criminais

Amilson Alves Soares responderá por tortura.

responderá por tortura. Paulo Gabriel Muniz Buzaglo Frota e Zidane Pantoja da Silva responderão por sequestro.

Todos permanecem à disposição da Justiça.

Leia mais:

Trio é preso por praticar crimes em Manaus com carro roubado

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱