As vendas para o Lounge Externo da Feijoada W&G Parintins 2025 inicia nesta quinta-feira (17). Não perca a oportunidade de fazer parte da festa mais esperada da temporada bovina, e garanta seu voucher individual com exclusividade na academia Live Unidade Vieiralves. A edição deste ano está confirmada para o dia 17 de maio, a partir de 12h30, no Armazém XV.

Diferente das mesas – que já estão esgotadas – o lounge externo não possui lugar marcado. No entanto, essa opção oferece a vantagem de poder circular por todo o evento, aproveitando ao máximo a experiência, que promete mais uma vez ser o esquenta perfeito para o Festival de Parintins. Os vouchers são limitados.

Atrações

A feijoada promete muito mais que um cardápio irresistível — ela entrega uma verdadeira imersão na alma da cultura bovina. Além do buffet especialmente preparado para a ocasião, o evento será palco de uma experiência musical inesquecível, reunindo as vozes que embalam gerações de torcedores dos bois Caprichoso e Garantido. É a combinação perfeita entre sabor, tradição e emoção.

Entre as atrações confirmadas estão: Uendel Pinheiro, Israel Paulain, Sebastião Júnior, Edmundo Oran e Arlindo Neto. Para completar essa celebração cultural, os itens oficiais de Caprichoso e Garantido também marcam presença, levando ao palco toda a energia que move o coração da Ilha Tupinambarana. É garantia de arrepio, batida forte e muita paixão bovina.

Sebastião Júnior compartilha expectativas para a apresentação. “Eu vou preparar um repertório contagiante para a feijoada, porque sei que as pessoas estarão ali para degustar e curtir a festa. Tenho certeza de que as duas nações estarão presentes. Eu vou estar junto com Israel Paulain, apresentador do Boi, com quem estou acostumado a trabalhar. Estou ansioso para dividir o palco com ele e criar uma energia incrível com um repertório maravilhoso. Vai ser um showzão!”.

