Amazon Abu Dhabi 15 consagra quatro atletas no card principal

A 15ª edição do Amazon Abu Dhabi de Jiu-Jítsu foi marcada por grandes momentos no tatame e consagração de quatro nomes de destaque: André Júlio, Luís Neto, Bianca Grana e Samir Nadaf. O evento aconteceu no último sábado (12), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

Vitória com autoridade no combate principal

Na luta mais aguardada da noite, válida pelo peso combinado até 90kg, o faixa preta André Júlio Franco de Sá, líder da AJ Escola de Jiu-Jítsu de Manaus, dominou Walter Dantas (Studio HR) com pressão no chão. A vitória veio por desistência médica, com placar de 3 a 0 a favor de André no momento da interrupção.

Luís Neto vence por superioridade

Outro destaque foi Luís Neto, também faixa preta, que protagonizou um embate pela categoria acima de 100kg na modalidade Nogi (sem quimono). Ele derrotou Carlos Motta após uma queda que resultou em lesão no joelho do adversário, que pediu para sair da luta. No momento da interrupção, Luís vencia por 5 a 0.

Bianca Grana domina o GP Feminino

A grande estrela da noite foi Bianca Grana, que se consagrou campeã do GP Feminino até 60kg. A atleta da equipe do professor Fábio Aníbal venceu três lutas de forma impecável: Biatriz Bernardes, Sandra Virgílio e Rebeca Souza, totalizando 18 minutos de pura técnica e resistência.

Samir Nadaf vence em poucos minutos

Representando a tradição do jiu-jítsu amazonense, o empresário e faixa preta Samir Nadaf (Clube Pina e presidente do Mr. Cage Championship de MMA) enfrentou Rodrigo Costa (Dream Art Manaus) e venceu com uma rápida queda, que resultou em lesão no ombro do oponente, decretando a vitória por desistência em menos de dois minutos.

Resultados oficiais

1ª luta: Rebeca Souza venceu Kamilly Vitória (GP)

2ª luta: Izany Alexandra venceu Thayla de Jesus (GP)

3ª luta: Bianca Grana venceu Biatriz Bernardes (GP)

4ª luta: Sandra Virgílio venceu Tayra Araújo (GP)

5ª luta: Lucas Souza venceu Diogo Ribeiro

6ª luta: José Felipe venceu Pedro Chagas

7ª luta: Rebeca Souza venceu Izany Alexandra (semifinal GP)

8ª luta: Bianca Grana venceu Sandra Virgílio (semifinal GP)

9ª luta: Saulo Xaud venceu Lucas Duarte

10ª luta: Alex Sá venceu Leandro Silva

11ª luta: Joãozito Pitbull venceu. Ruanzinho Gomes

12ª luta: Luzelya Luz venceu Ana Vitória

13ª luta: Bruno Luiggi venceu Adriano Medeiros

14ª luta: Francisco Assis venceu Alcenir Perez

15ª luta: Samir Nadaf venceu Rodrigo Costa

16ª luta: Bianca Grana venceu Rebeca Souza (final GP)

17ª luta: Luís Neto venceu Carlos Motta

18ª luta: André Júlio venceu Walter Dantas

