Atleta que venceu o câncer é destaque no 6ª edição do Amazon Abu Dhabi

Manaus (Am)- Marcada para o dia 12 de novembro, a 6ª edição do Amazon Abu Dhabi já é um marco histórico para o Jiu-Jitsu. A noite, que vai proporcionar 12 combates no Uiara Amazon Resort localizado em Paricatuba, Lago Salvador, será um evento de muita emoção e no que depender dos atletas, de superação.

Uma das lutas que promete colocar a selva para tremer será o desafio entre Maik Matos e Rogério Alves. Ambos com histórico de vitórias, a luta tem um gostinho especial para os atletas que sobem ao tatame com metas pessoais a serem batidas.

Representando a Associação Nabil Jii-Jitsu, Maik Matos quer cravar seu nome na história do Amazon Abu Dhabi. Para atingir o status de grande campeão no jiu-jitsu, o faixa-preta teve que travar – e vencer – uma dura batalha contra um câncer no estômago, e depois de complicações, resistir a retirada do pulmão esquerdo em mais duas cirurgias.

Apesar do duro diagnóstico e um ano e meio de tratamento, Maik se curou e se fortaleceu, indo com força total para o torneio.

“A expectativa é sempre a melhor possível, sempre bom lutar um evento desse nível, bastante visibilidade para nós que somos atletas”, contou o atleta ressaltando que seu processo de cura serviu como inspiração para fortalecer ainda mais o mental e o físico.

Já o representante do GFTeam Norte Fight, Rogério Alves, buscou na Rússia um lugar ideal para desenvolver ainda mais suas habilidades na luta suave. Morando há três anos no país, Rogério volta a sua terra natal apenas para o Amazonas Abu Dhabi onde tem a expectativa de sair campeão.

“A minha expectativa para o evento é empolgante, por ser um evento que é totalmente voltado para os atletas da Amazônia, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Minha preparação está na mesma intensidade de sempre. Faz anos que entrei pro Jiu Jitsu profissional, então como atleta você tem que da sua vida para isso e foi o que eu fiz”, contou Rogério, afirmando que está feliz por lutar contra Maik e que espera fazer uma excelente luta.

6ª edição com mais novidades

Entre as muitas novidades do card de luta da nova edição do Amazonas Abu Dhabi, está o desafio de equipes e a revanche entre Willian Couto e Junior Cardoso, que se enfrentaram na última edição do torneio e que buscam redefinir o status do campeão.

No card do evento haverá ainda disputas com e sem kimono, como a luta entre Ronys Torres e João Ferreira; e Marcelo Pontes e Marcelino Cavalcante. Mostrando mais uma vez ser um evento que enriquece o currículo dos atletas, o Amazon Abu Dhabi fez a inclusão das duas modalidades que travam a rivalidade entre a luta livre e jiu-jitsu conhecida ao longo dos anos.

Transmissão ao vivo

A noite terá transmissão ao vivo e o fã que quiser assistir os combates no conforto de sua casa poderá fazê-lo adquirindo o pay-per-view pelo canal BJJpro.tv, que já está disponível para a compra.

Ingressos

Os ingressos estão à venda pelo pelo número de WhatsApp (92) 98265-5503. No primeiro lote, as cadeiras estão à venda por R$160,00 e a mesa com oito lugares ao preço de R$1.800. Quem optar pela hospedagem, o Uiara Amazon Resort colocará à disposição condições especiais.

SERVIÇO

O que é: 6ª edição do torneio Amazon Abu Dhabi

Quando: 12/11/2022

Horário: A partir das 20h

Local: Uiara Amazon Resort

Ingressos: R$160,00 (a cadeira)/ R$1800 (mesa com oito lugares).

Mais informações: (92) 98265-5503.

