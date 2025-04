Maria do Carmo Seffair troca o Novo pelo PL

Maria do Carmo presidia o diretório estadual do partido NOVO no Amazonas

A professora e empresária Maria do Carmo Seffair é a mais nova filiada ao Partido Liberal (PL). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (16), após uma reunião em Brasília (DF), com a presença de lideranças nacionais e estaduais da legenda.

Em nota oficial, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o presidente estadual do partido no Amazonas, Alfredo Nascimento, destacaram a chegada da educadora à sigla.

“Temos a satisfação de anunciar a mais nova filiada ao Partido Liberal Amazonas: a professora Maria do Carmo Seffair, da Fametro. Recebemos sua filiação com entusiasmo e confiança. Recebemos a sua filiação com entusiasmo e confiança”, diz o comunicado.

A filiação de Maria do Carmo abre caminho para sua pré-candidatura ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026, consolidando o projeto do partido de lançar um nome competitivo para o pleito estadual.

Maria do Carmo, que presidia o diretório estadual do partido Novo no Amazonas, já havia confirmado, no início deste ano, sua intenção de disputar o governo do estado.

