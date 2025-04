Digitalização da saúde transforma atendimento em hospitais do Amazonas

Digitalização da rede hospitalar no AM melhora atendimento, reduz burocracia e conecta histórico de mais de 1,3 milhão de pacientes em 53 unidades.

A modernização da rede hospitalar avançou no Amazonas, com a digitalização de processos, ampliação da cobertura tecnológica e integração entre as unidades de atendimento. Essas ações, implantadas pelo Governo do Amazonas, vêm garantindo à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) um serviço mais organizado, com melhor uso de dados e maior acesso da população a cuidados qualificados.

No centro dessas transformações, destaca-se a implementação do Prontuário Único do Cidadão, que tem sido um divisor de águas para médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde.

O sistema conecta 53 unidades hospitalares e o Complexo de Regulação do estado, reunindo o histórico de atendimento de mais de 1,3 milhão de pacientes. Essa integração facilita diagnósticos mais precisos, evita a repetição de exames e fortalece o planejamento de políticas públicas com base em dados reais.

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a tecnologia no serviço de saúde é primordial para ampliar o acesso e possibilitar, cada vez, que mais pessoas sejam atendidas com rapidez e eficiência.

“A tecnologia vem para o benefício da saúde, para garantir mais assistência e também qualificar todo o processo de organização de serviço”, enfatiza.

Impacto no dia a dia dos profissionais de saúde

No Hospital Francisca Mendes, referência em cardiologia no estado, a digitalização do prontuário proporcionou maior agilidade no atendimento e um acompanhamento mais eficiente dos pacientes.

Para os médicos da unidade, o Prontuário Único trouxe avanços significativos na rotina hospitalar. O acesso rápido ao histórico do paciente melhora a precisão dos diagnósticos e reduz o tempo de espera para a tomada de decisões clínicas.

Os enfermeiros também relatam benefícios expressivos, como a eliminação da necessidade de buscar prontuários físicos, garantindo maior segurança e organização no fluxo de trabalho.

Além disso, a assinatura digital agiliza a emissão de documentos com autenticidade certificada, garantindo mais segurança e reduzindo burocracias.

Mais tecnologia para um atendimento eficiente

A digitalização vai além do prontuário eletrônico. A SES-AM também implementou uma tecnologia mobile para anestesistas, otimizando o monitoramento dos procedimentos cirúrgicos.

Além disso, a infraestrutura tecnológica do hospital foi reforçada com novos computadores, painéis digitais, impressoras, tablets e totens de autoatendimento.

Outro avanço é a integração com sistemas laboratoriais e de imagem, além da habilitação do serviço de telediagnóstico, ampliando o acesso a exames, especialmente em áreas mais remotas.

Integração dos sistemas

O Governo do Estado investiu ainda em uma internet com maior velocidade, que aprimora a infraestrutura de redes e garante conexões mais estáveis e eficientes, fundamentais para o funcionamento dos sistemas de saúde.

A integração com sistemas laboratoriais e de imagem, além da habilitação do serviço de telediagnóstico no interior do estado, tem ampliado o acesso a exames, especialmente em áreas mais remotas.

Os cadastros realizados nas recepções das unidades, agora, estão integrados diretamente ao CadSUS, garantindo a padronização das informações com o Ministério da Saúde e agilizando o atendimento aos pacientes. Além disso, a digitalização também trouxe ganhos para a parte administrativa, com um módulo que integra automaticamente os dados de recepção e assistência ao faturamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o aprimoramento, a rede hospitalar já alcança resultados positivos, como no Hospital Geral Dr. Fajardo, que registrou um crescimento de 94,5% nos atendimentos e no Hospital Criança da Zona Leste, que também teve um aumento de 22,6% após a adoção do sistema, melhorando o tempo de espera e eficácia nos atendimentos.

No Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, o sistema resultou em uma redução de mais de 50% no consumo de papel e no tempo de espera para laudos, além de facilitar o acesso digital a documentos para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT).

Além da informatização, o projeto também possibilita a coleta e análise de dados epidemiológicos e demográficos estratégicos. Informações levantadas indicam que, aproximadamente, 86,3% dos casos de influenza com manifestações respiratórias, dengue e tuberculose pulmonar se manifestam em pacientes de 19 a 35 anos. Esses dados permitem respostas mais rápidas às sazonalidades e epidemias, além de melhorar o planejamento da disponibilidade de serviços, principalmente, em regiões de difícil acesso.

O estado segue com implementação da digitalização das unidades, a expectativa é de que os ganhos operacionais, a qualidade da assistência e a organização da gestão em saúde avancem nos próximos meses.

