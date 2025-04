Cidades do AM afetadas pela cheia receberão 160 toneladas de ajuda humanitária

Manaus (AM) – Os municípios de Humaitá, Apuí e Manicoré, afetados pela cheia do Rio Madeira, começam a receber, a partir desta quinta-feira (17), 160 toneladas de ajuda humanitária, incluindo alimentos, caixas d’água e kits do projeto Água Boa.

Os insumos partiram do porto do São Raimundo, em Manaus, como parte da primeira etapa do apoio emergencial coordenado pelo Governo do Amazonas.

“Essa é a primeira etapa em que estamos destinando essa ajuda humanitária. A medida em que os municípios vão decretando Situação de Emergência, nós vamos enviando a nossa ajuda daqui (de Manaus). Outros municípios em Situação de Emergência também irão receber e já estão no planejamento para que eles possam ser contemplados”, destacou o governador Wilson Lima.

As ações fazem parte da Operação Cheia 2025, coordenada pelo Governo do Amazonas. A previsão é que os itens cheguem aos municípios a partir da próxima segunda-feira (21), atendendo mais de 6 mil famílias afetadas na região, o equivalente a 26 mil pessoas. As três cidades estão com decretos de Situação de Emergência reconhecidos pela Defesa Civil do Amazonas.

O plano de ações do Governo do Amazonas para atender a população afetada pela subida dos rios começou em janeiro deste ano, com a instituição do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais.

Envios

Para Humaitá, o montante de ajuda enviada será de 80 toneladas de cestas básicas, 300 caixas d’água de 500 litros e caixas com copos com água, além de dois purificadores do Água Boa.

Já Manicoré receberá 40 toneladas de alimentos, 100 caixas d’água, 300 caixas com copos com água e outros dois kits do Água Boa. Por fim, Apuí receberá 40 toneladas de cestas, 200 caixas d’água, 500 caixas com copos e mais dois kits de purificadores.

“Hoje estamos aqui justamente para poder demonstrar que dentro da fase de resposta, em cima das demandas que os municípios estão requerendo do Estado, o governador Wilson Lima está mandando uma ajuda humanitária robusta com alimentos, caixas d’água, purificadores e copos de água”, afirmou o secretário da Defesa Civil, coronel Francisco Máximo.

Somente pela Companhia de Saneamento de Água (Cosama), o Governo do Amazonas vai enviar mais de 26 mil copos d’água para os três municípios da calha do Madeira. De acordo com o diretor-presidente da Cosama, Denilson Gama, garantir água potável para a população neste período é essencial para prevenir doenças como hepatite e outros problemas de saúde relacionados.

“A cheia traz muita água, mas essa água não é potável. A preocupação da Cosama é levar água de qualidade para a diminuir o máximo possível doenças de veiculação hídrica”, afirmou Gama.

Números da cheia

Até o momento, mais de 23 mil famílias foram afetadas em todo o Amazonas, o equivalente a 92 mil pessoas impactadas diretamente. As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, tendo picos variados que começaram em março e vão até julho.

Pelos decretos municipais, dos 62 municípios do Amazonas oito estão em Situação de Emergência, 18 em Alerta, 25 em Atenção e 11 permanecem em normalidade.

A entrega da ajuda humanitária contou com a presença dos deputados estaduais João Luiz, Cabo Maciel, Rozenha e Adjuto Afonso; o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (Idasemam), Anderson Sousa; e o presidente do Instituto de Desenvolvimento Ambiental, Social e Econômico dos Municípios do Amazonas (Idasemam), Frederico Júnior.

Ações

As medidas de enfrentamento a Cheia 2025 foram anunciadas por Wilson Lima durante reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos, na quarta-feira (16), atualizando as ações adotadas pelo Governo do Amazonas e os prognósticos da cheia dos rios nos próximos meses.

As medidas vão atender todos os municípios em diversas frentes de atendimento, incluindo doação de itens de primeira necessidade, acesso à água potável, fomento para produtores afetados, serviços de monitoramento, entre outros segmentos.

Entre as ações, a instalação de unidades do projeto Água Boa que, desde 2019, já contabiliza 700 sistemas em operação para os 62 municípios do estado.

No plano de contingência da área de Saúde, serão encaminhados kits calamidade com 107 itens, incluindo medicamentos e produtos da Atenção Primária para reforçar o abastecimento das unidades de saúde.

O Barco Hospital São João XXIII será deslocado para o município de Anamã, a fim de garantir o atendimento à população. O Governo do Amazonas também emitiu alerta com orientações sobre leptospirose devido às inundações.

Para o setor primário, há previsão a renegociação de dívidas e condições especiais pelo Limpa Crédito Afeam, bem como a antecipação de crédito aos municípios afetados.

Também serão investidos mais de R$ 5 milhões na compra de alimentos da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), alcançando mais de 3,4 mil produtores de todo o Amazonas. Os alimentos serão destinados para instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

