David Almeida entrega novo veículos que reforçam limpeza urbana de Manaus

Entrega foi realizada na sede da Semulsp, com a presença do secretário da pasta, Sabá Reis.

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã desta quinta-feira (17) oito novos veículos que passam a compor a frota da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Os equipamentos — dois caminhões-pipa com capacidade de 15 mil litros cada, um caminhão hidrojato, quatro caçambas e uma retroescavadeira — vão reforçar os serviços de limpeza urbana, desobstrução de bueiros, paisagismo e manutenção da cidade.

A entrega foi realizada na sede da Semulsp, com a presença do secretário da pasta, Sabá Reis, e integra o conjunto de ações planejadas da Prefeitura de Manaus dentro dos eixos estruturantes que norteiam o desenvolvimento da cidade.

“Nós vamos trabalhar diuturnamente para minimizar os efeitos das chuvas. A aquisição desses equipamentos traz à prefeitura a certeza de que estamos no caminho certo para garantir à população de Manaus uma melhor qualidade de vida”, afirmou o prefeito David Almeida. “Os caminhões hidrojatos, por exemplo, serão fundamentais para a limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, prevenindo alagamentos e garantindo o escoamento adequado das águas”, completou.

Lixo

O chefe do Executivo municipal também destacou o impacto positivo das ecobarreiras, uma solução ambiental implantada pela gestão para conter o lixo nos igarapés e evitar que chegue ao rio Negro. “Antes, retirávamos cerca de 600 toneladas de lixo por mês do rio Negro. Com as ecobarreiras, conseguimos reduzir esse número para 290 toneladas no último mês, o que representa uma queda superior a 50%. Ainda é um volume grande, mas nosso compromisso é continuar trabalhando para reduzir ainda mais, e, quem sabe, acabar com essa prática”, pontuou Almeida.

O prefeito também reforçou a importância da participação da população. “Nossos levantamentos apontam que 95% da população não joga lixo diretamente nos igarapés. Porém, muitos ainda descartam de forma inadequada. Quando chove, a água arrasta esse lixo até os bueiros e, em seguida, para os igarapés e o rio Negro. Por isso, nosso trabalho é também educativo e ambientalmente responsável”.

Comprometimento

Para o secretário Sabá Reis, o reforço na frota representa mais eficiência e agilidade no trabalho diário da secretaria.

“Esses novos equipamentos ampliam nossa capacidade de ação em toda a cidade. O prefeito David Almeida tem sido incansável em garantir as condições necessárias para que a Semulsp atue com eficácia e em sintonia com as metas do planejamento da gestão. Essa entrega é mais uma demonstração concreta desse compromisso”, afirmou Sabá.

A entrega dos veículos reforça a atuação integrada da gestão David Almeida em áreas estratégicas, demonstrando o alinhamento entre gestão eficiente, planejamento e cuidado com a cidade e o meio ambiente.

