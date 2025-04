Tentativa de rebelião é controlada em delegacia de Canutama, no AM

As causas do tumulto ainda não foram esclarecidas

Uma tentativa de rebelião foi registrada na tarde desta quinta-feira (17) na delegacia de Canutama, município localizado no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, a movimentação dos internos foi rapidamente contida por agentes da Polícia Militar, que atuaram de forma eficaz para evitar maiores consequências.

De acordo com as autoridades, não houve fuga de detentos nem registro de feridos durante a ação. A rápida resposta das forças de segurança foi essencial para restabelecer a ordem no local, que abriga presos provisórios.

Causas ainda são investigadas

As motivações do tumulto entre os internos ainda não foram esclarecidas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que o local permanece sob monitoramento reforçado e que as equipes seguem atuando de forma integrada para manter a estabilidade e evitar novas tentativas de motim.

A Polícia Civil deve instaurar um procedimento investigativo para apurar os responsáveis pelo início da confusão e adotar as medidas cabíveis.

