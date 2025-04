Cirurgias seguem normalmente nos hospitais do AM durante feriados

Durante o ponto facultativo da quinta-feira (17) e os feriados desta sexta-feira (18) e segunda-feira (21), os hospitais da rede estadual de saúde do Amazonas seguem com a programação normal de cirurgias eletivas e urgentes.

As Fundações Adriano Jorge (FHAJ) e Hospital do Coração Francisca Mendes (FCHFM), que atuam como unidades de retaguarda dos prontos-socorros, permanecem em funcionamento com capacidade plena, reforçando o suporte à rede de urgência e emergência.

Fundações mantêm atividades com foco em giro de leitos

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, as unidades seguem um cronograma de procedimentos mesmo nos fins de semana e feriados, contribuindo para o giro de leitos e evitando sobrecarga nos prontos-socorros.

“O Francisca Mendes tem uma função importante, com as cirurgias cardíacas e os procedimentos de hemodinâmica, como cateterismo. O Adriano Jorge, por sua vez, com as cirurgias ortopédicas, gerais (hérnia e vesícula), bucomaxilofacial, cabeça e pescoço e de urologia. Por isso, não param nos feriados”, explicou Nayara.

Segundo o enfermeiro supervisor da FHAJ, Ronny Pimentel, a unidade realiza entre 25 e 30 cirurgias por dia, com procedimentos em três turnos: manhã, tarde e noite.

“As cirurgias de alta complexidade são realizadas durante o dia e as de menor urgência, à noite”, detalhou.

Francisca Mendes mantém serviços de hemodinâmica e cirurgias cardíacas

O Hospital do Coração Francisca Mendes, referência em cardiologia e hemodinâmica, também mantém seu funcionamento durante o período. Entre os procedimentos realizados estão cateterismo, angioplastia, implantes e trocas de marca-passo, além de cirurgias cardíacas, vasculares e pediátricas.

A diretora da unidade, Roberta Castro, informou que apenas o ambulatório não funcionará durante o feriado. No entanto, os demais serviços seguem normalmente:

“A hemodinâmica está em pleno funcionamento, com procedimentos de cardiologia, neurologia e vascular, além das cirurgias no centro cirúrgico. Neste sábado (19/04), não teremos cirurgias, mas os procedimentos em hemodinâmica continuam normalmente. Segunda-feira (21/04), os serviços retornam em sua totalidade”, afirmou.

O cardiologista e coordenador do serviço de cardiologia, Rodrigo Fernandes, acrescentou que são realizados de 10 a 13 procedimentos por dia somente na hemodinâmica.

“Mesmo no ponto facultativo e feriados, seguimos com a assistência integral aos pacientes”, ressaltou.

