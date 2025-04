VÍDEO: Suspeito de assalto morre baleado após fuga e confronto com PM em Manaus

Um homem suspeito de assaltos morreu após ser baleado em confronto com a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo informações iniciais, ele estava acompanhado de um comparsa cometendo crimes contra pedestres em paradas de ônibus, quando foram surpreendidos por uma viatura da PM.

Durante a tentativa de fuga em uma motocicleta, o homem abandonou o capacete e correu por becos e ruas do bairro. A perseguição seguiu pelas ruas Cinco, Quatro e chegou à Avenida E, onde, de acordo com testemunhas, o suspeito foi atingido por disparos durante um suposto confronto com os policiais militares.

Suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital

Mesmo ferido, o homem foi socorrido pelos policiais e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente.

O comparsa conseguiu fugir e abandonou a moto usada na ação. A Polícia Civil investiga se os dois estavam armados e se o homem morto possuía antecedentes criminais.

Moradores registraram ação policial

Vídeos gravados por moradores da região mostram o suspeito fugindo sem camisa por vielas, enquanto tentava despistar os policiais. A ação ocorreu por volta das 6h30, e atraiu a atenção de populares, que acompanharam a movimentação e comentaram o ocorrido nas redes sociais, usando expressões como “CPF cancelado” em referência à morte do suspeito.

A Polícia Civil do Amazonas investigará as circunstâncias do confronto e analisará as imagens que circulam nas redes sociais.

VÍDEO:

