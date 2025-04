Hugo Calderano bate número 3 e vai à semi em etapa da Copa do Mundo

O brasileiro Hugo Calderano escreveu mais um capítulo histórico no tênis de mesa ao se tornar, nesta sexta-feira (18), o primeiro atleta das Américas a garantir uma medalha na Copa do Mundo da modalidade. A conquista veio após vitória por 4 sets a 1 sobre o japonês Tomokazu Harimoto, número três do mundo, na etapa de Macau, China.

As parciais foram: 8/11, 11/8, 11/8, 11/8 e 12/10. Com o resultado, o carioca de 28 anos, atual número 5 do ranking mundial, assegurou ao menos o bronze, já que a competição não tem disputa de terceiro lugar.

Único não asiático nas semifinais

Além de garantir um lugar no pódio, Calderano é também o único jogador não asiático entre os quatro semifinalistas do torneio. Essa é sua primeira semifinal da temporada e representa seu melhor desempenho até agora em 2024.

O brasileiro entra em ação novamente às 3h45 (horário de Brasília) deste sábado (19), contra o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo. A partida terá transmissão gratuita ao vivo no canal da ITTF World no YouTube.

A paulista Bruna Takahashi, 24ª colocada no ranking mundial, também representou o Brasil com destaque. Ela chegou às quartas de final e chegou a vencer um set contra a chinesa Chen Xingtong, número 4 do mundo. A chinesa, porém, avançou à semifinal com uma vitória por 4 sets a 1 (11/6, 6/11, 13/11, 11/7 e 11/7).

Brasil teve quatro representantes em Macau

Além de Calderano e Bruna, os atletas Vitor Ishiy e Eric Jouti também participaram do torneio, mas foram eliminados na fase de grupos. Ao todo, a etapa da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em Macau reúne 48 atletas e se encerra neste domingo (20).

O tênis de mesa brasileiro ainda busca uma medalha inédita de ouro, e Calderano é a grande esperança para esse feito histórico.

Leia mais: Manaus FC embarca rumo ao Amapá para sua estreia na Série D

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱