Faturamento

Craque português faturou US$ 300 milhões em 2025 e ampliou vantagem no ranking dos atletas mais bem pagos do mundo

A revista norte-americana Forbes publicou, neste sábado, a lista anual dos atletas mais bem pagos do mundo e consolidou Cristiano Ronaldo como líder do ranking pelo quarto ano consecutivo.

Segundo a publicação, o craque português faturou cerca de 300 milhões de dólares (258,4 milhões de euros) brutos em 2025. Desse total, 235 milhões de dólares (202,4 milhões de euros) vieram do contrato com o Al Nassr FC. Além disso, outros 65 milhões de dólares (56 milhões de euros) foram arrecadados com contratos de patrocínio.

Cristiano Ronaldo amplia liderança no ranking da Forbes

Cristiano Ronaldo chegou ao topo da lista pela primeira vez em 2015, quando defendia o Real Madrid CF e faturou 88 milhões de dólares (75,8 milhões de euros).

Depois disso, o atacante voltou a liderar o ranking em 2016, 2022, 2023, 2024 e agora em 2025. Com isso, o português soma seis aparições como o atleta mais bem pago do mundo.

CR7 iguala marcas históricas do esporte mundial

Com o novo feito, Cristiano Ronaldo igualou Michael Jordan como um dos atletas que mais lideraram o ranking da Forbes. À frente deles aparece apenas Tiger Woods, que esteve no topo da lista em 11 oportunidades.

Além disso, CR7 também igualou Floyd Mayweather Jr. como o esportista que mais faturou em um único ano. No entanto, segundo a Forbes, o ex-boxeador ainda mantém vantagem histórica porque, corrigidos pela inflação, os 300 milhões de dólares recebidos em 2015 equivaleriam atualmente a 427 milhões de dólares (367,8 milhões de euros).

Messi aparece entre os atletas mais bem pagos

O domínio do atacante português também chama atenção pela diferença em relação aos demais atletas da lista. Cristiano Ronaldo praticamente dobrou os ganhos do segundo colocado, o boxeador Canelo Álvarez, que arrecadou cerca de 170 milhões de dólares (146,4 milhões de euros) nos últimos 12 meses.

No futebol, a diferença também permanece ampla. O argentino Lionel Messi, atualmente no Inter Miami CF, aparece como o segundo jogador mais bem pago do esporte e terceiro no ranking geral. Messi recebeu 140 milhões de dólares (120,6 milhões de euros), divididos entre salário e contratos publicitários.

(*) Com informações de agências

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