Justiça Eleitoral fortalece voto indígena no Amazonas

No Dia dos Povos Indígenas, TRE-AM destaca ações que garantem o direito ao voto e a cidadania nas comunidades originárias do estado

No Dia dos Povos Indígenas, celebrado neste 19 de abril, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) reforça o compromisso com a cidadania plena dos povos originários por meio do direito ao voto. A participação política é crescente em municípios como São Gabriel da Cachoeira, onde 91,5% do eleitorado é indígena, além de São Paulo de Olivença (81,2%) e Santa Isabel do Rio Negro (79,3%), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis, destaca o papel da Justiça Eleitoral em garantir acesso ao voto mesmo nas áreas mais remotas do estado. “Levar as urnas até os lugares mais distantes é um compromisso da Justiça Eleitoral. Estar presente nas comunidades indígenas é compreender as adversidades geográficas de cada região e assegurar a todos o pleno exercício da cidadania”, afirma. Ela também ressalta a importância da parceria com as Forças Armadas para o transporte de urnas e equipamentos durante o período eleitoral.

Inclusão política e acesso ao voto

A realidade vivida hoje é resultado de um esforço contínuo para garantir que povos indígenas tenham seus direitos assegurados. Moradora de Manaus e indígena do povo Tikuna, a artesã Elenir Soares destaca os avanços no acesso ao voto em sua comunidade natal, em São Paulo de Olivença. “Hoje, a Justiça Eleitoral chega até nós, nas comunidades mais afastadas. Antigamente, era muito difícil, precisávamos ir até a cidade e enfrentar desafios como falta de combustível”, relembra.

Representatividade indígena nas urnas

Elenir também reforça a importância de os indígenas não apenas votarem, mas também ocuparem cargos políticos. “É muito importante a oportunidade de escolher quem vai nos representar, mas também de sermos candidatos, de ocupar esses espaços e mostrar que nós, indígenas, também podemos participar das decisões do nosso país”, afirma.

Celebrar o Dia dos Povos Indígenas é, portanto, reconhecer a diversidade cultural e fortalecer políticas públicas que promovam inclusão e representatividade. O voto se consolida como um dos principais instrumentos para garantir a voz e a presença ativa dos povos originários no cenário político brasileiro.

