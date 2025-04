Cheia no Amazonas já afetou 23 mil famílias, diz boletim

A cheia que atinge o estado do Amazonas em 2025 já afeta 23 mil famílias, o que corresponde a aproximadamente 92,4 mil pessoas. O Governo do Estado divulgou o boletim com informações da cheia neste sábado (19). As nove calhas de rios da região seguem em processo de cheia, com picos que variam entre março e julho, período mais crítico para comunidades ribeirinhas.

Atualmente, 9 dos 62 municípios do estado estão em Situação de Emergência, 17 em Alerta e 36 em Atenção, conforme decretos municipais atualizados.

Governo envia ajuda a municípios mais atingidos

A Operação Cheia 2025 teve início no dia 16 de abril com o anúncio do governador Wilson Lima sobre o envio de ajuda humanitária à calha do rio Madeira. As primeiras cidades a receber suporte foram Humaitá, Manicoré e Apuí, que decretaram Situação de Emergência.

No dia 18 de abril, uma força-tarefa foi mobilizada a partir do Porto de São Raimundo, em Manaus. A operação levou 160 toneladas de cestas básicas e 600 caixas d’água para famílias sem acesso ao abastecimento regular.

Medidas emergenciais garantem segurança alimentar

Além das cestas e caixas d’água, o pacote emergencial inclui 33 mil copos de água potável e seis purificadores de água do projeto Água Boa. Esses equipamentos têm capacidade de tratar e distribuir água limpa para comunidades isoladas, ajudando a prevenir doenças e garantir o bem-estar das famílias afetadas.

Situação dos municípios afetados pela cheia

Estão em Situação de Emergência: Humaitá, Apuí, Manicoré, Boca do Acre, Guajará, Ipixuna, Novo Aripuanã, Benjamin Constant e Borba.

Em Situação de Alerta: Nova Olinda do Norte, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Beruri, Itamarati, Eirunepé, Envira, Carauari, Juruá, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Em Situação de Atenção: 36 municípios, incluindo Manaus, Parintins, Itacoatiara, Tefé, Coari, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo.

