Nova tarifa de ônibus em Manaus entra em vigor neste domingo (20)

A nova tarifa do transporte coletivo urbano de Manaus entra em vigor a partir das 0h deste domingo, 20 de abril. O reajuste foi oficializado por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e é conduzido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O valor cheio da passagem será de R$ 6. No entanto, passageiros que utilizam dinheiro ou o cartão PassaFácil pagarão R$ 5 por viagem, com desconto de R$ 1 aplicado automaticamente no sistema. Estudantes não contemplados com gratuidade seguirão pagando R$ 2,50 mediante apresentação da carteira estudantil válida.

CadÚnico terá tarifa social com desconto diferenciado

Os beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico), programa voltado às famílias de baixa renda, contarão com um valor especial de R$ 4,50 como tarifa social. Contudo, esse desconto só estará disponível após um período de até 60 dias, necessário para a implementação da medida e emissão do cartão eletrônico PassaFácil Social individual. Até lá, os beneficiários pagarão R$ 5 por viagem.

Para os trabalhadores que utilizam vale-transporte, o valor repassado pelas empresas será o cheio: R$ 6 por passagem.

Sistema fará ajuste automático na tarifa eletrônica

A Prefeitura de Manaus garante que os cartões eletrônicos, como o PassaFácil, terão os valores atualizados automaticamente pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE). A medida tem como objetivo assegurar o equilíbrio financeiro do transporte público e a continuidade dos serviços na capital.

