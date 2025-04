Vídeo flagra criminoso roubando carro enquanto motorista abria garagem em Manaus

A câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que um criminoso rouba um carro enquanto a motorista abre o portão da própria casa, localizada na rua Emílio Moura, Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, durante o sábado (19).

Pelas imagens, é possível ver que a rua está pouco movimentada. A motorista desce do carro vermelho, modelo Uno, placa NOT 5248, para abrir o portão do imóvel, e nesse momento, o suspeito se aproxima. Com a distração da condutora, ele entra no carro e parte em disparada.

A motorista ainda tenta se agarrar à porta do carro e quase é atropelada. Não há informações sobre a prisão do suspeito.

