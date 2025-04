Manaus estreia na Série D neste domingo (20) contra o Trem-AP, em Macapá

Gavião do Norte encara o Trem neste domingo (20), às 15h, no Estádio Zerão, em Macapá

O Manaus está pronto para iniciar sua caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A estreia acontece neste domingo (20), às 15h (horário de Manaus), contra o Trem-AP, no Estádio Zerão, em Macapá.

A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar Nunes busca o acesso à Série C e, para isso, reforçou o elenco com atletas experientes. Um dos principais nomes é o atacante Gustavo Ermel, de 30 anos, que vem do Amazonas FC e destacou a boa adaptação ao novo clube.

“Eu estou muito bem, muito feliz, adaptado com a cidade. Todo mundo me recebeu muito bem (no Manaus). A gente está trabalhando firme e com certeza vai dar o nosso máximo para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso”, afirmou o jogador.

Ermel tem passagens por clubes como Juventude-RS, Figueirense-SC, Remo-PA, Retrô-PE e Amazonas FC.

Grupo A1 e os adversários

Nesta edição da Série D, o Manaus integra o Grupo A1, ao lado de outras sete equipes da Região Norte: Manauara, Independência-AC, Humaitá-AC, Tuna Luso-PA, Trem-AP, Águia de Marabá-PA e GAS-RR.

Transmissão

Por motivos regulamentares junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogo de estreia do Manaus não será transmitido pela Manaus FCTV, canal oficial do clube no YouTube. A diretoria informou que está em tratativas com a CBF para viabilizar a exibição das próximas partidas, mas aguarda autorização formal para isso.

