Cine Perifa reúne crianças e distribui ovos de Páscoa em Manaus

Ação aconteceu no bairro São Francisco, com exibição de filme, lanche e entrega de ovos de Páscoa para a comunidade do Cafundó

O canal Periferia Respira promoveu, no sábado (19), uma edição especial do Cine Perifa para as crianças da comunidade do Cafundó, localizada na Zona Sul de Manaus. A ação aconteceu na Capela Santa Rita de Cássia e na rua Hamilton Mourão, no bairro São Francisco.

Além da exibição do filme Toy Story 3, a programação incluiu brincadeiras, competições e a tradicional chegada do coelhinho da Páscoa com doces. As crianças também participaram da inauguração de um mural artístico idealizado pelo artista Zag, do Coletivo Artivismo, com apoio do coletivo Arte Ocupa, representado por Sarah Campelo.

Crianças recebem ovos de Páscoa produzidos por moradora da comunidade

Durante o evento, foram distribuídos 60 ovos de Páscoa. A produção ficou por conta da confeiteira Alessandra Mitoso, moradora da comunidade e fundadora da Anaael – Associação de Apoio aos Moradores de Rua.

O evento contou ainda com distribuição de pipoca, kikão e refrigerantes para as crianças e acompanhantes.

