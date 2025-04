Sorteio leva torcedores à final do Mundial de Clubes 2025

A final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, marcada para acontecer no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pode contar com torcedores brasileiros nas arquibancadas. A promoção “Bud te Leva” sorteará viagens e experiências exclusivas para quem deseja acompanhar de perto o principal torneio de clubes do mundo.

Com o Brasil representado por quatro clubes na competição – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras -, a expectativa é alta. A edição deste ano será inédita, reunindo 32 dos melhores times do planeta entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Como participar?

Para concorrer, basta comprar produtos participantes e cadastrar o cupom no site oficial da promoção. Quem optar por Bud Zero tem chances dobradas. As compras também podem ser feitas pelo aplicativo Zé Delivery, com o número do pedido valendo como inscrição.

Além da viagem para a final, o sorteio inclui prêmios como o exclusivo Kit Torcedor, composto por:

TV 55’’ com soundbar

Mini geladeira personalizada

Camisa oficial de um clube brasileiro

Budweiser e Bud Zero

Prêmios instantâneos também estão na lista, como caixas de som JBL, vouchers de R$150 para compra de cerveja no Zé Delivery e camisas oficiais de clubes internacionais.

Troféu da inédita competição mundial entre clubes. Foto: Reprodução/FIFA

Experiência conecta fãs ao torneio

A ação reforça a conexão dos torcedores com os grandes momentos do futebol mundial. Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil, explica que o sorteio faz parte de uma série de ativações voltadas para os fãs.

“Queremos transformar o torneio em uma celebração inesquecível, conectando os fãs ao espetáculo de forma autêntica”, afirma Mariana Santos.

