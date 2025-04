Itacoatiara vence Remo por 4 a 3 na estreia da Série A2 Feminina

Time amazonense começa o Campeonato Brasileiro com vitória em casa no estádio Floro de Mendonça

O Itacoatiara FC começou sua participação no Campeonato Brasileiro Série A2 Feminino 2025 com uma vitória em casa. O time do município de Itacoatiara (distante 270 km de Manaus) venceu o Remo-PA por 4 a 3, neste domingo (20), no Estádio Floro de Mendonça, e conquistou os primeiros três pontos na competição.

Os gols da equipe amazonense foram marcados por Marta, Tefa, Évila e Belen. Pelo time paraense, balançaram as redes Milena, Musa e Carolzinha.

Domínio no primeiro tempo

Logo aos cinco minutos, o Itacoatiara abriu o placar. Após três tentativas bloqueadas quase em cima da linha, Marta finalizou de primeira para fazer 1 a 0. Aos 16, Évila avançou pela direita e cruzou para Tefa, que marcou o segundo com chute no canto.

O Remo descontou aos 21 minutos, com Milena mergulhando de peixinho após cruzamento da direita. No entanto, a equipe amazonense respondeu rapidamente: aos 36, Tefa deu assistência para Belen, que chutou no ângulo e ampliou para 3 a 1.

Três minutos depois, Helena achou Évila livre no meio, que avançou e finalizou na saída da goleira: 4 a 1. Ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, um erro da goleira Elisa permitiu que Musa marcasse o segundo gol para o Remo.

Equilíbrio na segunda etapa

No segundo tempo, as equipes mantiveram um ritmo mais equilibrado. Apesar da tentativa de reação do Remo, o Itacoatiara controlou bem o jogo. Ainda assim, nos acréscimos, Carolzinha aproveitou novo erro na saída de bola e, com pouco ângulo, finalizou para marcar o terceiro gol paraense.

Com o apito final, o placar ficou em 4 a 3, confirmando o bom início do Itacoatiara na Série A2

Próximo desafio

Com a vitória, o Itacoatiara FC soma os primeiros pontos na competição nacional e segue motivado para o próximo compromisso. A equipe amazonense enfrenta o Mixto-MT no sábado (26/04), às 17h (horário de Manaus), no Estádio Dutrinha, em Cuiabá (MT), pela segunda rodada da fase de grupos.

Leia mais:

Instituto 3B sofre goleada de 8 a 0 para o Corinthians em SP

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱