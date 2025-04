Encerramento da ‘Páscoa na Floresta’ atrai mais de 83 mil pessoas ao Gigantes da Floresta

O encerramento do evento “Páscoa na Floresta” no parque Gigantes da Floresta, localizado no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, aconteceu no domingo (20) e atraiu um público rotativo de 83.634 pessoas. A ação, organizada pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), superou o recorde de público anterior do parque, que era de 71 mil visitantes em um único dia.

Programação gratuita celebrou a Semana Santa

Com entrada gratuita, a programação contou com apresentações culturais, brincadeiras temáticas e a aguardada chegada do coelhinho da Páscoa. A diretora-presidente do FMS, Viviana Lira, destacou que a iniciativa fez parte de uma série de ações promovidas pela Prefeitura de Manaus em diferentes bairros e comunidades da cidade.

“Foi uma semana de muita gratidão, de muita felicidade, e hoje nós estamos encerrando aqui no maior parque temático da região Norte. […] O nosso prefeito David Almeida sempre lembra da população, ele é sensível às crianças, às famílias e é por isso que esse evento foi pensado com todo amor e carinho”, afirmou Viviana Lira.

Multidão celebra a chegada do coelhinho da Páscoa

O momento mais esperado foi a chegada do coelhinho, recepcionado com uma fanfarra em um carro alegórico. A comemoração contou ainda com show da cantora Alexa Yngrid e apresentação do palhaço Lero Lero. Crianças com até 12 anos receberam pulseiras que garantiram a distribuição de ovos de chocolate.

Personagens encantaram o público infantil

Rosenira Pedrosa, que trabalha como animadora no parque, se fantasiou de Branca de Neve para entreter o público infantil.

“O Gigantes da Floresta foi uma coisa muito boa que o prefeito David Almeida fez para as crianças porque abrange tanto a zona Norte como a zona Leste. Eu vim na Páscoa para alegrar as crianças do Gigantes da Floresta”, disse Rosenira.

Comunidade comemora espaço de lazer

Moradores de diversas zonas da cidade prestigiaram o evento. O motoboy Demétrio Felipe foi ao parque acompanhado da filha, Naira, e falou sobre a importância do espaço para a população.

“Esse parque aqui trouxe muito benefício para o pessoal da zona Leste, zona Norte em geral. Eu, por exemplo, vim do Grande Vitória. Eu trouxe a minha filha para prestigiar o domingo de Páscoa aqui, e ela está adorando”, comentou Felipe.

Parcerias garantiram estrutura do evento

O projeto “Páscoa na Floresta” foi uma iniciativa do FMS, com apoio das secretarias municipais de Educação (Semed), de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

