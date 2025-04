Rocam apreende coletes, arma e munições em casa na Zona Leste de Manaus

Ação da Rocam ocorreu após denúncia sobre grupo com material bélico em residência no bairro Celebridade II, zona Leste de Manaus.

Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (21), mais de dez coletes à prova de balas, uma arma artesanal e diversas munições que estavam escondidos em uma residência na rua Salomão, no bairro Celebridade II, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Rocam, a equipe foi acionada após denúncia anônima indicando que um grupo estaria reunido no imóvel com materiais bélicos para possível distribuição entre os integrantes.

Ao chegarem ao local, os policiais surpreenderam os suspeitos, que fugiram inicialmente para uma casa em construção e, em seguida, correram pelas ruas da área. Na fuga, abandonaram todo o armamento.

O material apreendido foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil vai investigar a procedência dos itens e identificar os responsáveis.

Leia mais:

Rocam prende homem por roubo de celular na Compensa

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱