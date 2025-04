Falsos agenciadores de modelos são presos em shopping de Manaus

Três homens foram presos na noite de domingo (20) dentro do shopping Grande Circular, na zona Leste de Manaus. Wesley Santos, de 30 anos, Clemilton Bezerra e um terceiro suspeito, que não teve o nome divulgado, são acusados de se apresentarem como agenciadores de modelos para abordar e importunar mulheres.

De acordo com uma das vítimas, a abordagem aconteceu na saída de uma loja de departamento. Um dos homens se apresentou como recrutador de modelos, pediu o perfil da jovem no Instagram e a convidou para sair, sob o pretexto de participar de um suposto casting.

A situação chamou atenção de um segurança do shopping, que conversou com a jovem e acionou a Polícia Militar. Os suspeitos foram detidos ainda no interior do centro comercial.

Outras vítimas também relataram abordagens semelhantes e apresentaram cartões de visita usados pelo trio, indicando a existência de uma falsa agência de modelos.

Os três foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

