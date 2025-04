Renata, Guilherme e João Pedro são os finalistas do BBB 25

Após a eliminação de Vitória Strada, o trio celebra a chegada ao Top 3 do reality.​

A grande final do BBB 25 está formada: Renata, Guilherme e João Pedro disputam o prêmio de R$ 2,72 milhões na próxima terça-feira, 22 de abril. Após a eliminação de Vitória Strada, o trio celebra a chegada ao Top 3 do reality.​

Renata

A cearense Renata, de 33 anos, é bailarina e entrou na competição com sua amiga de longa data, Eva. Logo na estreia, venceram a primeira Prova de Resistência, garantindo imunidade na primeira semana.

Renata enfrentou seis Paredões, sendo cinco consecutivos na reta final, e participou da dinâmica “Vitrine do Seu Fifi”, onde obteve informações externas. Na reta final, viveu um romance com Maike.

Guilherme

Natural de Olinda (PE), Guilherme, de 29 anos, é fisioterapeuta e entrou no programa ao lado de sua sogra, Delma.

A dupla foi a última a ingressar na casa, após vencer uma votação popular. Durante o jogo, Guilherme conquistou duas Lideranças e enfrentou dois Paredões. Ele garantiu sua vaga na final ao vencer a Prova do Finalista.

João Pedro

João Pedro, de 21 anos, é salva-vidas de rodeios e veio de Buriti Alegre (GO). Entrou no BBB 25 com seu irmão gêmeo, João Gabriel.

Destacou-se ao conquistar quatro Lideranças e enfrentar apenas dois Paredões. Foi o último a ir para o voto popular, demonstrando uma trajetória estratégica e consistente.

O público já pode votar para escolher o vencedor desta edição histórica do reality show. A decisão será revelada na próxima terça-feira, 22 de abril. ​

(*) Com informações do Uol

