Série B: Amazonas FC encara o Avaí na Arena da Amazônia nesta segunda-feira (21)

O Amazonas FC volta a campo nesta segunda-feira (21), às 17h (horário de Manaus), para enfrentar o Avaí, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena da Amazônia e marca o terceiro encontro entre as equipes. Até aqui, o histórico registra uma vitória e um empate para o time amazonense.

Aurinegro aposta no apoio da torcida para reagir

Com apenas um ponto somado nas três primeiras rodadas, o Amazonas busca sua primeira vitória na competição para subir na tabela de classificação. Após a derrota fora de casa contra o América Mineiro, o time aposta no mando de campo e no apoio da torcida para conquistar os três pontos como mandante.

Ibson Silva comanda a equipe de forma interina

Enquanto o clube finaliza a contratação de um novo treinador, o auxiliar técnico permanente Ibson Silva assume o comando da equipe de forma interina. Ele destaca o comprometimento do elenco e a importância de manter a intensidade durante toda a partida.

“Acabei fazendo algumas mudanças na equipe, até pela viagem que foi desgastante, pois voltamos na madrugada, o que é bem cansativo. É fazer o simples, competir bastante. Esse jogo é muito importante e precisamos dar uma resposta o mais rápido possível”, afirmou Ibson.

Desfalques confirmados para a partida

Para o confronto contra o Avaí, o treinador não contará com o lateral-direito Carlos Akapo, o zagueiro Diego Borges e o volante Bruno Ramires. Os três atletas seguem em tratamento de lesões musculares no departamento médico. Além deles, o volante PH também está fora, em fase final de transição.

Ingressos já estão à venda

Os ingressos para Amazonas x Avaí estão disponíveis no site achetickets.com.br e nas lojas oficiais da Onça, nos shoppings Amazonas e Grande Circular. No dia do jogo, as bilheterias A (visitante) e D (mandante) da Arena da Amazônia abrem às 15h. Os preços dos bilhetes começam a partir de R$ 20.

