Oficinas e Workshops gratuitos valorizam cultura Kambeba no AM

Manaus (AM) – No mês dedicado aos Povos Indígenas, a Comunidade Três Unidos, às margens do Rio Cuieiras, se torna o epicentro de um projeto cultural que busca valorizar e preservar as tradições ancestrais do povo Kambeba. Entre os dias 24 e 26 de abril de 2025, a comunidade recebe uma série de oficinas e workshops gratuitos, que prometem ser uma imersão nas práticas culturais deste povo da Amazônia.

Idealizado pelas produtoras culturais e ativistas Tainara Kambeba e Moara Tuane, o projeto ‘Preservação da Cultura Kambeba: Vivências Ancestrais’ oferece aos moradores da região a oportunidade de aprender e reviver conhecimentos essenciais da cultura Kambeba, com foco na música, culinária, artesanato, grafismo corporal e muito mais. A ideia é não só fortalecer as práticas tradicionais, mas também aproximar o público não indígena da riqueza cultural dos Kambeba, oferecendo uma imersão profunda em suas vivências.

Tainara Kambeba, coordenadora do projeto, destaca a importância dessa iniciativa como uma forma de resgatar a cultura ancestral e dar visibilidade às formas de organização e preservação do povo Kambeba.

“Com o projeto, queremos não só preservar nossas tradições, mas também compartilhar com todos a forma como nos organizamos e mantemos vivas nossas práticas culturais”, afirma Tainara, que vê na educação e no intercâmbio cultural uma ferramenta poderosa para fortalecer a identidade indígena e ampliar a compreensão sobre as realidades de seu povo. Tainara Kambeba

Programação das oficinas

As oficinas, que serão ministradas por mestres e especialistas em cada área, estão divididas da seguinte forma:

Biojoias – Regina Ramos

– Regina Ramos Culinária Regional – Neurilene Cruz

– Neurilene Cruz Grafismo Kambeba – Tainara Kambeba

– Tainara Kambeba Música Kambeba – Tomé Cruz

– Tomé Cruz Artesanato – Maria Lúcia

Além disso, o projeto contempla um público diversificado, com atividades voltadas para crianças, jovens e adultos, incluindo uma programação especial para o público 60+. O objetivo é integrar toda a comunidade, garantindo que as experiências culturais possam ser acessíveis a todas as idades.

Documentação e etnoturismo

Outro destaque do projeto é a ação de registro e documentação das atividades culturais realizadas, que serão disponibilizadas por meio de um site. A plataforma funcionará como um portal de divulgação da cultura Kambeba e também incentivará o etnoturismo, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa local. Os visitantes poderão aprender sobre o povo Kambeba, além de adquirir produtos artesanais e conhecer a culinária regional.

A importância do etnoturismo

O etnoturismo é uma das principais fontes de renda para a Comunidade Três Unidos, que tem se tornado um destino cada vez mais procurado por turistas interessados em vivenciar a cultura indígena de perto. Localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista e na Área de Proteção Ambiental Aturiá-Apuazinho, a comunidade oferece hospedagem, alimentação típica e produtos artesanais. O deslocamento até o local, a partir de Manaus, leva cerca de 1h30 via lancha ‘expresso’.

SOBRE O POVO KAMBEBA

Os Kambeba, originários da região de fronteira entre o Brasil e os países andinos, mantêm uma presença significativa nas margens do Rio Cuieiras, no Amazonas. Seu modo de vida, profundamente conectado à floresta, continua sendo preservado por comunidades como a de Três Unidos, onde as tradições culturais são mantidas vivas, passando de geração para geração. O etnoturismo surge como uma ponte entre o conhecimento ancestral e o interesse por novas experiências culturais, oferecendo uma oportunidade de aprendizado mútuo.

Tainara Kambeba: uma liderança jovem e atuante

Tainara Kambeba, coordenadora do projeto, é uma liderança jovem do povo Omagua Kambeba. Nascida na Aldeia Jaquiri, no município de Alvarães (AM), e criada na Comunidade Três Unidos, ela vem se destacando como ativista e produtora cultural. Com a missão de promover a valorização da cultura indígena, Tainara tem se engajado em diversas iniciativas, como o projeto Repórteres da Floresta e, mais recentemente, sua participação na COP27, representando os povos indígenas brasileiros.

A jovem ativista também foi nomeada “Jovem Ativista da Unicef” em 2023, consolidando sua trajetória como uma voz relevante na luta pelos direitos dos povos originários.

SERVIÇO

Oficinas e Workshops sobre a Cultura Kambeba

Local: Comunidade Indígena Três Unidos, Rio Cuieiras – AM

Data: 24 a 26 de abril de 2025

Horário: Das 8h às 16h30

Participação: Gratuita

Contato: Instagram da organização – @tainara_kambeba

Em um mês tão simbólico para os povos indígenas, o projeto ‘Preservação da Cultura Kambeba’ reafirma a importância de manter vivas as tradições ancestrais, ao mesmo tempo em que cria um espaço de intercâmbio cultural que beneficia tanto as comunidades tradicionais quanto o público geral. Com foco na educação e na difusão cultural, essa ação se torna um marco para o fortalecimento da identidade Kambeba e o reconhecimento de sua contribuição para a cultura amazônica.

