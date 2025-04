Idoso morre após ser atropelado por carro na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um idoso de 62 anos morreu após ser atropelado por um carro, na noite desta segunda-feira (21), na avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus. A vítima foi identificada como Claudenor Garcia Barbosa.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, Claudenor caminhava pela via quando foi atingido por um Fiat Pálio, de cor cinza, conduzido por uma mulher. Ela relatou que não conseguiu ver o idoso a tempo de evitar o acidente.

Testemunhas afirmaram que a vítima aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, mas essa informação ainda será confirmada pelas autoridades.

Equipes do Departamento Técnico Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia e remover o corpo.

Outro caso na mesma avenida

Osvaldo Alves de Oliveira, de 78 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a Avenida Grande Circular, no dia 24 de outubro do ano passado.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista permaneceu no local após o acidente.

