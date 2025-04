VÍDEO: Homem flagrado com arma em festa é procurado pela polícia em Manaus

Suspeito foi flagrado com arma de fogo durante festa no Santa Luzia; polícia investiga o caso e pede ajuda da população.

Um homem ainda não identificado está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após ser filmado exibindo uma arma de fogo durante uma festa de rua no bairro Santa Luzia, zona sul de Manaus. O caso aconteceu no domingo (21), no beco São Francisco, e foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais.

As imagens mostram o suspeito ostentando a arma no meio da multidão. O 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) está conduzindo as investigações e já realiza diligências para encontrar o indivíduo.

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro ou identidade do suspeito seja repassada ao disque-denúncia do 1º DIP, pelo número (92) 98116-9099, ou ao 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Homem morre ao levar tiros durante festa em Manaus; veja vídeo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱