Suspeito de agredir mulheres na saída de show é preso em Manaus

Manaus (AM) – A polícia prendeu na noite desta terça-feira (22) um homem identificado como Leandro Macedo dos Santos, suspeito de agredir duas mulheres na saída de um show na avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus. A prisão aconteceu no bairro Ouro Verde, Zona Leste da capital, após uma denúncia anônima.

Prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas

A Justiça do Amazonas havia decretado a prisão preventiva de Leandro na segunda-feira (21), com base na gravidade dos fatos e no risco de reincidência. A decisão, tomada na última sexta-feira (18), foi confirmada pela defesa das vítimas.

Caso ocorreu após discussão no trânsito

As agressões aconteceram no dia 23 de março, nas proximidades do Centro de Convenções Studio 5. Segundo testemunhas, o episódio começou com um desentendimento no trânsito. Leandro discutiu com as mulheres e foi flagrado em vídeos desferindo socos contra uma delas.

As imagens circularam amplamente nas redes sociais, provocando grande repercussão.

Defesa afirma que Leandro não teve intenção de agredir

Na época, a defesa do suspeito alegou que ele não teve a intenção de cometer as agressões. O advogado Luciano Andrade afirmou que Leandro tentou evitar a briga, mas que o ambiente contribuiu para o descontrole.

“Como todos estavam saindo de um show, de madrugada, com os sentidos alterados, ficou difícil manter uma conversa razoável”, disse o advogado.

“Uma pessoa com os sentidos alterados fica até difícil conversar porque ela não compreende. E ali, no estado em que se encontravam, não teve como chegar num senso comum”, completou.

Polícia e defesa ainda não comentaram prisão

Até a publicação desta matéria, a defesa de Leandro Macedo não havia se manifestado sobre a prisão. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) também procurada, não respondeu até a última atualização.

