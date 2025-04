Amazonas registra crescimento no ensino integral, segundo Censo Escolar

Estado apresenta crescimento significativo em todas as etapas da educação básica entre 2022 e 2024, segundo o Censo Escolar.

De acordo com dados do Censo Escolar 2024, divulgados pelo Ministério da Educação e pelo Inep, o Amazonas ampliou o acesso à educação integral desde o início do governo federal atual. A iniciativa faz parte de uma estratégia articulada entre União, estados e municípios.

Crescimento por etapa:

Creches : de 13,5% (2022) para 14,4% (2024)

: de 13,5% (2022) para 14,4% (2024) Pré-escola : de 1,3% para 2,2%

: de 1,3% para 2,2% Ensino fundamental – anos iniciais : de 5,8% para 10,7%

: de 5,8% para 10,7% Ensino fundamental – anos finais : de 8,4% para 11,6%

: de 8,4% para 11,6% Ensino médio : de 13,7% para 15,8%

: de 13,7% para 15,8% Todas as etapas: crescimento de 7,9% para 11%

Avanço nacional nas matrículas de tempo integral

Em âmbito nacional, os números também indicam expansão. Entre 2022 e 2024:

Creches : de 56,8% para 59,7%

: de 56,8% para 59,7% Pré-escola : de 12,1% para 15,6%

: de 12,1% para 15,6% Ensino fundamental : de 14,4% para 19,1%

: de 14,4% para 19,1% Ensino médio : de 20,4% para 24,2%

: de 20,4% para 24,2% Todas as etapas: de 18,2% para 22,9%

Escola em Tempo Integral fortalece políticas públicas

O programa Escola em Tempo Integral registrou 965 mil matrículas no ciclo 2023-2024. Para o ciclo 2024-2025, 943 mil matrículas foram pactuadas até o momento, com prazo de declaração até 9 de maio.

“Quando a gente cria um programa como o Escola em Tempo Integral é com base nos resultados do Censo Escolar. Os avanços em relação ao tempo integral são um esforço que temos feito com um papel de indutor, de coordenador das políticas junto aos entes federados”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Santana destacou ainda que, no ensino médio, o Brasil está perto de atingir a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), com 23% de matrículas integrais, ante a meta de 25% até 2024.

Sobre o programa Escola em Tempo Integral

O programa incentiva a ampliação da jornada escolar para, no mínimo, sete horas diárias ou 35 horas semanais, priorizando escolas que atendem estudantes em situação de vulnerabilidade social. O Governo Federal oferece suporte técnico e financeiro, com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

