Com R$ 2 mi de verba pública, Prefeitura de Tefé vende ingressos para Festa da Castanha

Setor exclusivo da festa cobra R$ 200 por noite, mesmo com uso de verbas públicas

Apesar de a 22ª Festa da Castanha estar orçada em mais de R$ 2,1 milhões em recursos públicos apenas com atrações artísticas, a Prefeitura de Tefé iniciou a comercialização de ingressos para o evento, marcado para ocorrer entre os dias 1º e 4 de maio de 2025.

Segundo número divulgado no Instagram oficial da prefeitura, o ingresso para o setor front stage custa R$ 200 por noite. Esse espaço inclui bar reservado, mesas, banheiro exclusivo e acesso limitado a 200 pessoas. A programação conta com a tradicional “Festa dos Visitantes”, no dia 1º, e os shows de Simone Mendes (2 de maio), Pablo (3 de maio) e Marcynho Sensação (4 de maio).

Conforme mensagens de WhatsApp com um contato identificado como Keivison Lima, os ingressos para o show de Pablo já estão esgotados e podem ser comprados e retirados diretamente na Secretaria de Cultura do município.

A divulgação da venda dos ingressos trouxe revolta de alguns cidadãos que comentaram na publicação. “A festa e da cidade, para o povo. Uma festa pública e estão querendo cobrar do povo para ver as atrações? Isso é ridículo. Esse governo do povo deveria ter vergonha de postar algo assim vendendo pulseiras de uma festa que aberta ao público. Sabemos que veio verba para o evento, qual a necessidade de cobrar pulseiras para ficar na frente do palco??”, comentou um internauta.

Ao Em Tempo, o prefeito Nicson Marreira (União) afirmou que já solicitou o cancelamento da venda de ingressos divulgada e garantiu que não haverá comercialização de entradas para nenhum setor da Festa da Castanha.

“Hoje a gente já tomou ciência, na verdade, veio uma publicação lá da cultura, mas a gente já pediu pra cancelar. Vai ser cancelado. Já está cancelado, na verdade”, afirmou o prefeito.

A contratação das atrações nacionais foi feita por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, e gerou questionamentos sobre a transparência na utilização de recursos públicos.

Diante dos altos valores empregados, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou uma Notícia de Fato em janeiro para apurar a legalidade, saúde orçamentária e razoabilidade dos gastos públicos. “Além disso, persiste a necessidade de analisar a proporcionalidade dos valores diante da situação de emergência declarada pelo município devido à estiagem, assim como possíveis deficiências nos serviços públicos oferecidos à população de Tefé”, afirmou o promotor de Justiça, Vítor Rafael de Morais Honorato.

Na época, Tefé decretou situações de emergência causadas por seca extrema, queimadas e tempestades, o que reforça a urgência em fiscalizar a destinação dos recursos. A investigação também foca no cumprimento da nova Lei de Licitações e na transparência quanto às possíveis parcerias com o Governo do Estado.

Além do valor destinado às atrações, que somam R$ 2,1 milhões — sendo R$ 900 mil para Simone Mendes e Pablo e R$ 350 mil para Marcynho Sensação —, o MPAM solicitou documentos que comprovem a previsão orçamentária e a fonte dos recursos. Também foram requisitadas informações sobre emendas parlamentares, a regularidade no pagamento de salários e benefícios dos servidores, e as ações contra a estiagem.

A Câmara Municipal de Tefé foi acionada para encaminhar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Parte dos recursos estaria vinculada ao projeto “Manutenção da Secretaria Executiva de Cultura”, conforme a própria prefeitura.

Em janeiro, o prefeito Nicson Marreira (União) afirmou ao Em Tempo que “as atrações nacionais vão ser paga por emendas do deputado Wilker Barreto e deputado Carlinho Bessa e as estruturas para festa vem Governo do Estado.”

A discrepância entre os custos da festa e a realidade local é evidente. Segundo a Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS-AM), 9.281 famílias viviam em situação de extrema pobreza em Tefé em 2021, com renda de até R$ 89 por mês. Esse cenário contrasta com os valores milionários destinados ao entretenimento.

