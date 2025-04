Cardeal de Manaus viaja ao Vaticano para Conclave que escolherá novo papa

O arcebispo de Manaus e cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Ulrich Steiner, embarcou na manhã desta quinta-feira (24) rumo ao Vaticano. Ele vai participar do Conclave, processo que definirá o novo líder da Igreja Católica, após a morte do papa Francisco, ocorrida na última segunda-feira (21).

Dom Leonardo chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h (horário de Manaus), acompanhado por um assessor. Apesar de não dar entrevistas, ele cumprimentou fiéis antes de seguir para a área de embarque.

O cardeal partiu em um voo para São Paulo, de onde seguirá para Roma. A Arquidiocese de Manaus não revelou detalhes sobre a agenda oficial dele no Vaticano.

Dom Leonardo é um dos sete cardeais brasileiros com menos de 80 anos e, portanto, com direito a voto no Conclave. Ele foi nomeado cardeal em 2022 pelo próprio Francisco e é conhecido por defender a Amazônia e os povos originários.

O arcebispo também destacou o legado do papa em entrevista recente, classificando Francisco como uma figura de acolhimento, simplicidade e compromisso com os pobres e com as periferias.

“O nosso sentimento primeiro é de gratidão. É claro que sentimos, lamentamos muito, mas o nosso sentimento é de extrema gratidão. O papa Francisco devolveu à Igreja fundamentos necessários”, afirmou.

Como funciona o Conclave

O Conclave pode durar até 20 dias. Durante esse período, os cardeais ficam isolados dentro do Vaticano, na chamada “zona do Conclave”, e se comprometem a manter absoluto sigilo sobre o processo de escolha. Eles votam até quatro vezes por dia, na Capela Sistina.

Para ser eleito, o novo papa precisa de dois terços dos votos. Se ninguém alcançar essa maioria após 34 votações, os dois cardeais mais votados disputam um segundo turno, ainda exigindo a mesma proporção para vencer.

A palavra “Conclave” vem do latim cum clavis, que significa “fechado à chave”. A eleição termina com o anúncio do novo papa ao mundo, feito da sacada da Basílica de São Pedro com a tradicional frase: “Habemus Papam” — “Temos um papa”.

