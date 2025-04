Homem é preso por estupro após oferecer carona para mulher no AM

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (24) por estupro contra uma mulher de 31 anos, no interior do Amazonas. O crime ocorreu em 13 de fevereiro deste ano, em São Paulo de Olivença, e o autor fugiu para Amaturá, onde foi capturado.

De acordo com o delegado Frank de Freitas, no dia do delito, o autor ofereceu carona para a vítima e ele a levou para um local ermo no bairro Santa Terezinha, em São Paulo de Olivença, e consumou o abuso sexual.

“A equipe de investigação da 49ª DIP de Amaturá tomou conhecimento de que o autor estaria no município e contatou a 52ª DIP de São Paulo de Olivença. Depois de confirmarmos o mandado de prisão em aberto no nome do infrator, realizamos diligências para localizá-lo”, disse o delegado.

Medida

Segundo o delegado, a ordem judicial foi cumprida na manhã desta quinta-feira, no beco do Jacaré, localizado no Centro de Amaturá.

O homem responderá pelo crime de estupro. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

