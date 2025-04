Seduc convoca mais 418 candidatos do PSS para o interior e áreas indígenas do Amazonas

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas convocou, nesta quinta-feira (24/04), 418 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária. A chamada foi dividida entre dois editais: o Edital nº 01 convoca 307 profissionais para o interior do estado, enquanto o Edital nº 02 chama 111 aprovados para atuação em áreas indígenas.

A lista completa dos convocados está disponível no link: https://abrir.link/SBysF

Atendimento acontece em duas etapas

O atendimento aos convocados será realizado em dois momentos distintos:

Etapa virtual: entre 00h01 do dia 25 de abril e 23h59 do dia 27 de abril, via Sistema Admissional, pelo link: https://admissao.seduc.am.gov.br/

entre 00h01 do dia 25 de abril e 23h59 do dia 27 de abril, via Sistema Admissional, pelo link: https://admissao.seduc.am.gov.br/ Etapa presencial: nos dias 28 e 29 de abril, a partir das 8h, nas sedes das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).

Entrega de documentos é obrigatória

Durante o atendimento presencial, o candidato convocado deve apresentar todos os documentos exigidos pelo edital, além de realizar a escolha de sua lotação.

“Os candidatos que, por algum motivo, não conseguirem enviar seus documentos via Sistema Admissional poderão comparecer à sede da CRE, munidos de todos os documentos solicitados por meio do edital”, explicou Marilene Remígio, gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas), da Secretaria de Educação.

Ausência resulta em perda da vaga

O não comparecimento do convocado — seja na etapa virtual ou presencial — implicará sua exclusão do processo seletivo, conforme previsto nos editais nº 01 e nº 02-PSS/SEDUC/2023/2024. A ausência também resulta na perda do direito à vaga conquistada.

