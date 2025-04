Motorista de condução escolar é preso suspeito de estuprar menino autista em Manaus

Um motorista de condução escolar foi preso nesta quinta-feira (24), em Manaus, suspeito de estuprar um menino autista de 3 anos no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte da capital. O suspeito prestava serviços para a família da vítima.

Suspeito aproveitava o trajeto da condução

De acordo com testemunhas, o homem aproveitava o trajeto da condução escolar para cometer os abusos contra a criança.

A mãe do menino percebeu os sinais do crime quando ele saiu do carro do suspeito mancando, com a fralda e o calção molhados. A mulher, então, fez a denúncia à polícia.

Investigação pode achar mais vítimas

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Depca), onde exames confirmaram os abusos.

O suspeito deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (25). A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a possível existência de outras vítimas.

Vítimas vulneráveis

Pessoas com autismo, especialmente crianças, são frequentemente mais vulneráveis a abusos sexuais devido a dificuldades de comunicação, dependência de cuidadores e falta de reconhecimento de sinais de perigo.

Estudo indicam que indivíduos com transtornos do espectro autista (TEA) têm até sete vezes mais chances de serem vítimas de abusos sexuais em comparação com crianças neurotípicas.

Muitas vezes, essas vítimas não conseguem expressar ou relatar o abuso devido a limitações na comunicação verbal e social, o que pode prolongar o sofrimento e dificultar a denúncia.

Profissionais da saúde, educadores e familiares desempenham um papel crucial na identificação precoce de sinais de abuso, além de no processo de apoio e proteção das vítimas.

