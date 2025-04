Itacoatiara recebe mais de R$ 32 milhões em emendas do deputado Thiago Abrahim

Segundo o deputado, os investimentos fazem parte de uma agenda voltada ao interior do estado. Os repasses deverão ser executados em parceria com a prefeitura e demais órgãos competentes.

ITACOATIARA (AM) – O município de Itacoatiara, que completa 151 anos nesta semana, receberá R$ 32,8 milhões em emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil).

Os recursos, provenientes das emendas impositivas do parlamentar, serão distribuídos em áreas como saúde, infraestrutura, setor primário, assistência social, cultura e esporte.

Saúde

A saúde pública será o principal foco do investimento, com R$ 15,2 milhões voltados para aquisição de insumos, medicamentos e equipamentos hospitalares.

Parte do recurso será utilizada para a realização de cirurgias eletivas e oftalmológicas, além da aquisição de ambulâncias e estruturação de redes especializadas, incluindo exames cardiovasculares e melhorias no Hospital Regional José Mendes.

Agro

Na zona rural, R$ 4,5 milhões serão aplicados na compra de máquinas, insumos agrícolas e equipamentos para abastecimento de água. A meta, segundo o deputado, é fortalecer a produção local e melhorar as condições de vida no interior do município.

Infraestrutura

Já na área de infraestrutura urbana, R$ 2,2 milhões serão usados na revitalização do prédio do Instituto Municipal de Previdência (IMPREVI) e na recuperação de ruas.

A assistência social contará com R$ 1,7 milhão, destinados à aquisição de cestas básicas, execução de benefícios eventuais e ações voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade, dentro da estrutura do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Cultura e esporte

A cultura terá R$ 8,09 milhões para apoio a eventos locais, como o Circuito Carnavalesco e a Feira do Agronegócio, além de ações ligadas à economia criativa. No esporte, duas comunidades receberão quadras poliesportivas com recursos de R$ 1,5 milhão, divididos entre as localidades de Arari e Iporá.

Segundo o deputado, os investimentos fazem parte de uma agenda voltada ao interior do estado.

Os repasses deverão ser executados em parceria com a prefeitura e demais órgãos competentes.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱