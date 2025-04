Homem é preso ao tentar embarcar com 15 kg de maconha no Aeroporto de Manaus

Segundo a PF, o suspeito tinha como destino a cidade de Belém, no Pará, e confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga.

Manaus (AM) – Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta quarta-feira (23), ao tentar embarcar com 15 kg de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Segundo a PF, o suspeito tinha como destino a cidade de Belém, no Pará, e confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga.

Durante fiscalização de rotina, os agentes encontraram os entorpecentes divididos em treze tabletes, escondidos dentro da bagagem do suspeito.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

Preso com drogas sintéticas ao desembarcar em Manaus

No sábado, 8 de fevereiro de 2025, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que desembarcava no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, vindo de Guarulhos/SP.

Durante fiscalização de rotina, os agentes identificaram drogas sintéticas ocultas na bagagem do passageiro. Foram apreendidos 490 gramas de haxixe, 300 comprimidos de ecstasy e 100 selos de LSD.

O homem foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Amazonas e permanece à disposição da Justiça, podendo responder por tráfico interestadual de drogas.

