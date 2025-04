Cantor Gutto Xibatada morre em Belém após complicações por Mpox

Gutto Xibatada, de 39 anos, estava internado no Hospital Mário Pinotti e faleceu no dia 22 de abril após agravamento do quadro.

A Prefeitura de Belém confirmou, na tarde desta sexta-feira (25), a morte do cantor paraense Gutto Xibatada, de 39 anos, em decorrência de complicações causadas pela monkeypox (Mpox). Conhecido por misturar forró com letras que valorizavam a cultura regional, o artista estava internado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na capital paraense.

Segundo a família, Gutto enfrentava sintomas da doença havia cerca de um mês. Durante esse período, ele viajou ao Rio de Janeiro e à Bahia. Após retornar a Belém, procurou atendimento médico, recebeu medicação e foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar.

Quadro de saúde se agravou

De acordo com a irmã do cantor, Gutto tentou manter a situação em segredo, saindo apenas em situações pontuais. No entanto, o avanço das lesões acabou comprometendo seu estado de saúde, especialmente por ele ser asmático.

“Ele estava escondendo de todos, começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois ele era asmático. A doença atacou os pulmões, e ele ficou sem fala, visão e toque. No último dia, estava muito mal, com o nariz obstruído e a boca, pois já não conseguia mais se alimentar”, relatou a irmã pelas redes sociais.

Gutto deu entrada no hospital às 9h30 do dia 22 de abril, após a família acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado diretamente para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), mas não resistiu e morreu por volta das 17h.

Família contesta atendimento

Parentes do artista levantaram dúvidas sobre a qualidade da assistência prestada. Segundo eles, o paciente não teria recebido monitoramento adequado, com a justificativa de que as lesões dificultavam a fixação dos sensores. Também relataram falta de profissionais para acompanhamento contínuo.

Gutto completaria 40 anos no domingo seguinte, dia 27.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que o cantor recebeu o primeiro atendimento e foi orientado a buscar continuidade do tratamento em uma unidade de referência após a alta.

