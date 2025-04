Após aumento de casos de Covid-19, uso de máscara volta a ser obrigatório em São Gabriel

São Gabriel da Cachoeira (AM) – A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira decretou, nessa sexta-feira (25), a volta do uso obrigatório de máscaras em locais fechados. A medida atende a uma recomendação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) para conter o avanço de casos de Covid-19 no município.

O decreto foi assinado pelo prefeito em exercício, Anderson Luiz Brazão Góes, após um aumento expressivo nos casos da doença. Em março, foram registrados 87 casos positivos entre 197 suspeitos. Já em abril, até o dia 22, o número saltou para 378 casos positivos de 897 suspeitos.

Motivos para a decisão

Segundo o defensor público Marcelo Barbosa, o crescimento de casos de Covid-19 e o aumento da busca por testes revelam que outras viroses respiratórias também estão circulando na cidade, o que representa risco para toda a população. Além disso, há a investigação de uma morte suspeita ligada à doença.

Cabe lembrar que, no final de 2024 e início de 2025, São Gabriel da Cachoeira já enfrentava um aumento nos casos, mas na época as medidas de contenção não foram adotadas de forma efetiva.

Diante do novo cenário, a DPE-AM recomendou que a prefeitura tomasse medidas imediatas para proteger a população.

O que diz o novo decreto?

O Decreto nº 07/2025 determina que o uso de máscaras é obrigatório em: repartições públicas; estabelecimentos comerciais; escolas; igrejas; transportes coletivos; e todos os ambientes fechados com circulação de pessoas.

Além disso, foi proibida a entrada de pessoas nas áreas indígenas do município sem comprovação de vacinação atualizada contra a Covid-19 ou teste negativo realizado nas últimas 48 horas.

A fiscalização do cumprimento das regras ficará a cargo do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) e de órgãos municipais. Quem descumprir as normas poderá sofrer sanções administrativas, além de outras penalidades previstas em lei.

O decreto já está em vigor e continuará valendo enquanto houver recomendações das autoridades de saúde para o uso de máscaras.

Adiamento

Devido ao decreto, o XXVII Festribal, evento cultural da cidade, previsto para acontecer neste sábado (26), foi adiado sem nova previsão.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 é transmitida principalmente através de gotículas expelidas por pessoas infectadas. O uso de máscara é uma das formas mais eficazes de prevenir o contágio, especialmente em locais fechados ou com pouca ventilação.

Leia mais:

Governador Wilson Lima é diagnosticado com Covid-19

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱