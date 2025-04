Instabilidade climática provoca mudanças em voos no Aeroporto de Manaus

Manaus (AM) – O mau tempo registrado na madrugada deste sábado (26) causou transtornos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Devido às condições meteorológicas adversas, dez voos foram desviados para outros aeroportos e cinco precisaram ser reprogramados pelas companhias aéreas.

De acordo com a administração do terminal, a situação pegou passageiros de surpresa, obrigando muitos a aguardarem na área de embarque até que as operações pudessem ser retomadas de forma segura.

Com a melhora no clima ao longo da manhã, os pousos e decolagens foram normalizados. Ainda assim, o aeroporto orienta que passageiros consultem diretamente as companhias aéreas para confirmar horários e possíveis mudanças na programação dos voos.

