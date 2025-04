Polícia Militar captura três foragidos da Justiça em Manaus e no interior

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em três ações separadas realizadas entre a tarde de sexta-feira (25) e a manhã deste sábado (26), capturou três foragidos da Justiça, todos com mandados de prisão em aberto. As ocorrências foram registradas na Zona centro-sul de Manaus e nos municípios de Lábrea e Humaitá (distantes 702 e 590 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Na primeira ocorrência, na tarde de sexta-feira (25/04), policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) capturaram um foragido de 36 anos na avenida Transamazônica, no município de Humaitá. Por volta das 17h48, uma equipe da PMAM recebeu denúncia informando que o acusado estaria transitando em um veículo Chevrolet Montana de cor branca, placa NBV-5A72. Durante a abordagem e checagem no sistema, foi constatado um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Comarca de Humaitá. Ele foi capturado e encaminhado à delegacia do município.

Já na manhã deste sábado (26/04), por volta das 7h, policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Lábrea capturaram um foragido de 34 anos, também em cumprimento a mandado de prisão em aberto.

A equipe da PMAM foi acionada via linha direta (WhatsApp) com a informação de que o homem estaria na rua 24 de Agosto, bairro Barra Limpa. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), a ordem judicial foi confirmada, e o acusado capturado e encaminhado à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIPCL) de Lábrea.

Na terceira ação, também na manhã deste sábado, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) capturaram um foragido de 27 anos na rua Salvador, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Durante o motopatrulhamento tático, uma equipe da PMAM descobre que o suposto nervosismo exposto ao avistar a viatura.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar o BNMP, os policiais militares constataram um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O homem foi capturado imediatamente e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

*Com informações da assessoria

