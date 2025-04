Idoso foragido da Justiça é preso e alega ser pai de mais de 80 filhos

Um idoso de 61 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na quarta-feira (16), em Feira de Santana (BA). O homem tinha prisão em aberto por lesão corporal e uso de documentos falsos.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante o registro da ocorrência, o suspeito declarou ser pai de 86 filhos, frutos de relacionamentos com mais de 60 mulheres. Do total de filhos, no entanto, o homem informou que registrou apenas 57.

Prisão

Após ser preso, o homem foi conduzido ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde também se constatou a existência de débitos de pensão alimentícia. O valor, no entanto, não foi divulgado.

A prisão do idoso foi efetuada por equipes da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) emitir um alerta com as características do suspeito, cujas imagens foram captadas por câmeras na Rua Olímpio Vital, no Centro da cidade.

O idoso foi localizado e abordado na Avenida Padre José de Anchieta, na região central da cidade. Após ação, a polícia confirmou a identidade dele e a existência do mandado de prisão pendente.

(*) Com informações do Terra

