Palmeiras perde invencibilidade no Brasileiro feminino ao perder para a Ferroviária

O Palmeiras conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro feminino neste sábado (26), ao ser superado pela Ferroviária por 2 a 1, em partida válida pela sétima rodada, realizada na Arena Barueri. Darlene e Júlia Beatriz marcaram para a equipe visitante, enquanto Pati Maldaner anotou o gol do Verdão.

A zagueira palmeirense viveu altos e baixos na partida: após empatar o jogo no final do primeiro tempo, acabou expulsa aos 22 minutos da segunda etapa, ao cometer falta dura em Mariana Santos. Com uma jogadora a mais, a Ferroviária aproveitou a vantagem numérica para garantir a vitória.

Com o resultado, o Verdão estaciona nos 14 pontos e cai para a quarta colocação, agora cinco pontos atrás da líder Ferroviária.

As duas equipes já têm compromisso marcado pela oitava rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Juventude, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), às 16h (horário de Brasília). A Ferroviária, por sua vez, encara o Fluminense, na quinta-feira, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado e com boas chances para ambos os lados. Aos 14 minutos, Laís Estevam tentou abrir o placar para o Palmeiras após escanteio, mas parou na defesa da Ferroviária. Pouco depois, Luana arriscou uma bicicleta pela Ferroviária, sem sucesso.

O Verdão pressionou na reta final da etapa inicial, obrigando a goleira Luciana a fazer duas boas defesas. Mesmo assim, quem saiu na frente foi a Ferroviária: aos 44 minutos, Darlene aproveitou sobra na área após desvio em Isadora Amaral e colocou as visitantes em vantagem.

Antes do intervalo, o Palmeiras ainda buscou o empate. Amanda Gutierres acertou a trave, e na sequência, em jogada de insistência, Rhay Coutinho cruzou para Laís Estevam, que acertou novamente o poste. No rebote, Pati Maldaner empurrou para o fundo das redes, deixando tudo igual.

Na segunda etapa, o Palmeiras começou tentando pressionar, mas viu a situação se complicar com a expulsão de Pati Maldaner. Com uma jogadora a mais, a Ferroviária cresceu no jogo e chegou ao gol da vitória aos 34 minutos: Mariana Santos serviu Júlia Beatriz, que finalizou com precisão, sem chances para a goleira Natascha.

(*) Com informações do Gazeta Esportiva

