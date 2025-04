Operação contra CV encerra com sete mortos após ataque à delegacia

Polícia Civil do RJ realiza operação contra ataque à 60ª DP, com sete mortos, incluindo o responsável pelo ataque

Sete homens foram mortos durante uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (27). Entre os mortos está o homem que ordenou o ataque.

De acordo com a corporação, a ação contra os envolvidos no ataque à sede da 60ª DP, ocorrido em fevereiro, já neutralizou 13 criminosos e prendeu outros 40 envolvidos.

Entre os neutralizados, está o cunhado de Joab da Conceição Silva, o homem que comandou a tentativa de resgate na delegacia.

Os criminosos morreram em um baile da comunidade. Segundo informações dos agentes, era a primeira vez que a facção criminosa realizava o evento desde o ataque.

Ataque à delegacia

A delegacia de Campos Elísios (60ªDP), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi atacada pelo Comando Vermelho (CV), no dia 15 de fevereiro.

Os traficantes estavam sob ordem de Joab da Conceição.

A unidade precisou passar por obras que tiveram início no dia seguinte ao crime e foi reinaugurada no dia 18 de março.

No momento do ataque, Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato, que é chefe do tráfico na região, e o braço-direito dele, Wesley de Souza do Espírito Santo já haviam sido transferidos para a Cidade da Polícia.

A casa de luxo do narcoterrorista Joab da Conceição Silva contava com piscina e churrasqueira e foi demolido durante as diligências. Veja vídeo residência de Joab.

Quem é Joab da Conceição Silva

Criminoso ligado ao Comando Vermelho (CV), Joab da Conceição Silva segue sendo procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Joab é apontado como chefe do tráfico na comunidade Rua Sete, também em Duque de Caxias, e é ligado à organização criminosa de Felipe Pereira dos Santos, vulgo Jack Cargas.

O criminoso também seria responsável por liderar disputas territoriais entre facções criminosas rivais na região.

Em outubro de 2019, Joab cumpria pena em regime semiaberto no Instituto Penal Vicente Piragibe. Entretanto, após obter o benefício da “saidinha”, o criminoso não retornou à unidade prisional.

O suspeito deu entrada pela primeira vez no sistema carcerário em fevereiro de 2012. Em sua ficha criminal, constam 55 passagens pela polícia por crimes como tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, extorsão, roubo de carga e receptação.

*Com informações da CNN

