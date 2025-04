CBF encaminha contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira

Italiano fica próximo de assumir o comando da seleção após derrota do Real Madrid na Copa do Rei

O que era considerado improvável já aparece como uma realidade para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Carlo Ancelotti está próximo de se tornar o novo treinador da Seleção Brasileira.

A entidade máxima do futebol nacional enviou representantes a Madri para alinhar detalhes burocráticos, mas o italiano já se animou com o projeto esportivo de comandar a Amarelinha.

A CBF ainda trata o assunto com cautela nos bastidores, mas a derrota do Real Madrid para o Barcelona na final da Copa do Rei acelerou as tratativas, como confirmou o CNN Esportes.

Ancelotti não deve comandar o clube no Mundial de Clubes e,de acordo com a imprensa internacional, o substituto deve ser Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen.

O que falta para o acordo?

As partes precisam debater cláusulas contratuais, como metas e bonificações, além do tempo de vínculo. A CBF busca acordo até a Copa do Mundo de 2030, algo que ainda não foi aceito pelo estafe de Ancelotti.

A projeção salarial faria do italiano um dos técnicos mais bem pagos do mundo, e a ideia da entidade é finalizar os trâmites antes da próxima Data Fifa, que será disputada no início de junho.

A Seleção Brasileira está sem treinador desde o fim de março, quando demitiu Dorival Júnior após goleada sofrida para a Argentina, em Buenos Aires.

