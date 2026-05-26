Teresópolis (RJ) – O técnico Carlo Ancelotti desembarca na Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27), marcando oficialmente o início da preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos da Data Fifa e da Copa do Mundo.
O treinador italiano chegará ao centro de treinamento acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor-geral das seleções masculinas da CBF, e de Cícero Souza, gerente de seleções masculinas.
Jogadores convocados chegam ao CT nesta quarta
Além da chegada da nova comissão técnica, os jogadores convocados por Ancelotti também se apresentarão ao longo do dia na Granja Comary.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preparou uma logística especial para receber os atletas. Os jogadores desembarcarão no centro de treinamento em helicópteros, estratégia adotada para agilizar o deslocamento até Teresópolis e otimizar a programação da Seleção Brasileira.
CBF reforça segurança e privacidade na Granja Comary
A entidade também decidiu aumentar a privacidade no centro de treinamento. As grades que cercam a Granja Comary foram cobertas para impedir a visualização dos treinos por torcedores e curiosos.
A movimentação marca os primeiros contatos presenciais de Ancelotti com os jogadores desde o anúncio oficial do treinador no comando da Seleção Brasileira. A expectativa é de que os treinamentos comecem nos próximos dias.
Calendário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
- 1ª rodada
- 13 de junho (sábado)
- 19h de Brasília
- Estádio MetLife, Nova York/EUA
Brasil x Haiti
- 2ª rodada
- 19 de junho (sexta-feira)
- 21h30 de Brasília
- Estádio Lincoln Financial Field, Filadélfia/EUA
Escócia x Brasil
- 3ª rodada
- 24 de junho (quarta-feira)
- 19h de Brasília
- Estádio Hard Rock, Miami/EUA
Os 26 convocados da Seleção Brasileira
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
